Справочный курс гривны 20 октября повышен на 1 коп до 28,3699 грн/$1

|Показатель
|19.10.2020
|20.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3798
|28.3699
|0.052
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12:27 20.10.2020 |
Национальный банк 20 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1 коп. до 28.3699 UAH/USD.
|Показатель
|19.10.2020
|20.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3798
|28.3699
|0.052
Данные: НБУ
|
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