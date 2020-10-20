Объемы выданных кредитов по программе «5-7-9%» превысили 10,8 млрд грн - Минфин

Банки-партнеры Фонда развития предпринимательства (ФРП) на минувшей неделе в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключили 243 новых кредитных соглашения на 463 млн грн, тогда как в целом со старта программы в феврале текущего года они выдали 4,6 тыс. займов на 10,8 млрд грн, сообщила пресс-служба Министерства финансов во вторник.

Согласно сообщению, на прошлой неделе 54% "доступных кредитов" (или 215 млн грн) были выданы на рефинансирование ранее привлеченных займов, 24% (111 млн грн) – на инвестиционные кредиты и 22% (или 102 млн грн) – на пополнение оборотных средств.

Указывается, что в целом со старта программы уполномоченные банки выдали 73,4% (7,94 млрд грн) на рефинансирование, 19,9% (2,16 млрд грн) – на капитальные инвестиции и 6,7% (721 млн грн) – в качестве антикризисных кредитов под 3%.

По данным Минфина, лидерами по количеству соглашений в рамках этой программы остаются госбанки – ПриватБанк (1,2 тыс. кредитов на 818 млн грн), Укргазбанк (783 кредит на 1,55 млрд грн) и Ощадбанк (717 кредита на 959 млн грн).

Как сообщалось, по данной программе предприниматели могут получить кредиты на развитие бизнеса сроком до пяти лет. При этом государство компенсирует предпринимателю часть процентов по кредиту – ставки составляют от 5% до 9% годовых в зависимости от количества создаваемых рабочих мест с возможностью ежеквартального снижения процентной ставки.

Программа рассчитана на развитие малых и средних предприятий, годовой доход которых не превышает 100 млн грн.

Уполномоченными в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" являются 19 банков: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, банк "Львов", ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, банк "Альянс", ТАСкомбанк, банк "Восток", Поликомбанк, Мегабанк, Райффайзен банк Аваль, банк "Глобус", Креди Агриколь Банк, а также ОТП Банк, Кредитвест Банк и Агропросперис Банк.