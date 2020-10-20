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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.10.2020

11:00 20.10.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20 октября 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 28,3551 Укрстройинвестбанк 28,4000
Правекс 28,3500 Земельный капитал 28,4099
Коминвестбанк 28,3300 OTP Bank 28,4500
Креди Агриколь 28,3200 Банк Сич 28,4500
Укрэксимбанк 28,3000 Банк инвестиций и сбережений 28,4500
Банк инвестиций и сбережений 28,3000 Приватбанк 28,4900
Банк Сич 28,3000 Креди Агриколь 28,5000
Аккордрбанк 28,3000 Правекс 28,5000
Укрстройинвестбанк 28,2500 ТАСкомбанк 28,5000
Окси банк 28,2500 Украинский Капитал 28,5000
Глобус 28,2500 Окси банк 28,5200
Ощадбанк 28,2200 Аккордрбанк 28,5500
ТАСкомбанк 28,2000 Глобус 28,5500
OTP Bank 28,2000 Коминвестбанк 28,5500
Приватбанк 28,1500 Укрэксимбанк 28,5500
Альфа-банк 28,1500 Ощадбанк 28,5800
Украинский Капитал 27,0000 Альфа-банк 28,8000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Банк инвестиций и сбережений 33,2200 Банк Сич 33,3000
Земельный капитал 33,1868 Креди Агриколь 33,4300
Коминвестбанк 33,1500 Укрстройинвестбанк 33,4500
Глобус 33,1500 OTP Bank 33,5000
Аккордрбанк 33,1500 Коминвестбанк 33,5000
OTP Bank 33,1500 Украинский Капитал 33,5000
Креди Агриколь 33,1200 Земельный капитал 33,5038
Укрэксимбанк 33,1000 Аккордрбанк 33,5500
Укрстройинвестбанк 33,1000 Окси банк 33,5500
Окси банк 33,1000 Ощадбанк 33,5500
Банк Сич 33,0500 Приватбанк 33,5570
ТАСкомбанк 33,0000 Правекс 33,6000
Приватбанк 33,0000 Глобус 33,6500
Правекс 33,0000 Банк инвестиций и сбережений 33,6600
Альфа-банк 32,9500 ТАСкомбанк 33,8000
Ощадбанк 32,7500 Укрэксимбанк 33,8000
Украинский Капитал 31,5000 Альфа-банк 33,9500


 

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