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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20.10.2020
11:00 20.10.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 20 октября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|28,3551
|Укрстройинвестбанк
|28,4000
|Правекс
|28,3500
|Земельный капитал
|28,4099
|Коминвестбанк
|28,3300
|OTP Bank
|28,4500
|Креди Агриколь
|28,3200
|Банк Сич
|28,4500
|Укрэксимбанк
|28,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,4500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3000
|Приватбанк
|28,4900
|Банк Сич
|28,3000
|Креди Агриколь
|28,5000
|Аккордрбанк
|28,3000
|Правекс
|28,5000
|Укрстройинвестбанк
|28,2500
|ТАСкомбанк
|28,5000
|Окси банк
|28,2500
|Украинский Капитал
|28,5000
|Глобус
|28,2500
|Окси банк
|28,5200
|Ощадбанк
|28,2200
|Аккордрбанк
|28,5500
|ТАСкомбанк
|28,2000
|Глобус
|28,5500
|OTP Bank
|28,2000
|Коминвестбанк
|28,5500
|Приватбанк
|28,1500
|Укрэксимбанк
|28,5500
|Альфа-банк
|28,1500
|Ощадбанк
|28,5800
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,8000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,2200
|Банк Сич
|33,3000
|Земельный капитал
|33,1868
|Креди Агриколь
|33,4300
|Коминвестбанк
|33,1500
|Укрстройинвестбанк
|33,4500
|Глобус
|33,1500
|OTP Bank
|33,5000
|Аккордрбанк
|33,1500
|Коминвестбанк
|33,5000
|OTP Bank
|33,1500
|Украинский Капитал
|33,5000
|Креди Агриколь
|33,1200
|Земельный капитал
|33,5038
|Укрэксимбанк
|33,1000
|Аккордрбанк
|33,5500
|Укрстройинвестбанк
|33,1000
|Окси банк
|33,5500
|Окси банк
|33,1000
|Ощадбанк
|33,5500
|Банк Сич
|33,0500
|Приватбанк
|33,5570
|ТАСкомбанк
|33,0000
|Правекс
|33,6000
|Приватбанк
|33,0000
|Глобус
|33,6500
|Правекс
|33,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,6600
|Альфа-банк
|32,9500
|ТАСкомбанк
|33,8000
|Ощадбанк
|32,7500
|Укрэксимбанк
|33,8000
|Украинский Капитал
|31,5000
|Альфа-банк
|33,9500
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