Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 19.10.20

Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|13.10
|230.0 (7.0)
|15.10
|530.0 (7.0)
|16.10
|130.0 (7.0)
|567.6 (6.0; 82)
|19.10
|130.0 (7.0)
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|13.10
|13451.0 (5.0)
|15.10
|12594.0 (5.0)
|16.10
|12771.0 (5.0)
|96473.0 (6.0; 7)
|19.10
|13358.0 (5.0)
Данные НБУ