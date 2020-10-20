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Швейцария внедрит правовую основу для регулирования блокчейна в 2021 году
Министерство финансов Швейцарии приступило к обсуждению постановления, которое внедрит правовую основу для регулирования блокчейна и криптоиндустрии на государственном уровне в августе 2021 года, говорится в пресс-релизе.
Обсуждение документа между кантонами, политическими партиями и заинтересованными группами завершится 2 февраля. Цель пакета поправок - адаптировать законодательство к разработкам в области технологии блокчейн и криптовалютной индустрии.
Ранее правовые нормы обмена цифровых ценных бумаг, процедуру возврата активов, а также требования для запуска торговых платформ одобрили в Сенате и Палате представителей.
Напомним, в сентябре Университет Лугано и Университет прикладных наук и искусств Южной Швейцарии создали Ассоциацию блокчейн-технологий для поддержки и развития блокчейна.
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