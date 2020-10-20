Финансовые новости
- |
- 20.10.20
- |
- 10:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото дешевеет 20 октября в ожидании конкретики с пакетом поддержки экономики США
08:44 20.10.2020 |
Стоимость золота во вторник утром снижается, инвесторы по-прежнему следят за новостями вокруг стимулирования американской экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,36%, или на 6,85 доллара, до 1904,9 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,43% - до 24,593 доллара за унцию.
Во вторник цены на слитки снижаются, при этом инвесторы предпочитают отказываться от активных торгов, осторожничая в преддверии крайнего срока для достижения соглашения о новом пакете стимулов в США и предстоящих президентских выборов.
"Многие инвесторы находятся в стороне, в том числе потому, что приближаются выборы в США", - сказал агентству Рейтер управляющий директор Gold Silver Central Брайан Лэн (Brian Lan). Белый дом и демократы в конгрессе продолжают переговоры о возможном новом пакете стимулирования экономики в преддверии выборов. Конгресс уже выделил на эти цели больше 3 триллионов долларов, но срок действия предыдущего пакета поддержки истек в начале августа, и последующие переговоры результатов пока не дали.
Агентство обращает внимание, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и министр финансов Стивен Мнучин обсудили разногласия по поводу пакета стимулов в ходе телефонного разговора. Согласно информации агентства, Пелоси надеется, что к концу вторника будет "ясность" в отношении того, сможет ли закон о стимулировании быть принят до выборов президента, которые пройдут 3 ноября.
Теперь инвесторы ожидают финальные дебаты между президентом США Дональдом Трампом и его соперником на предстоящих выборах, демократом Джо Байденом, которые пройдут в четверг.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|«Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса
|Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле
|Виталий Портников: Будапештский меморандум никому не поможет
|Новый Медведчук. Когда Ермак захватит всю власть в Офисе президента
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Швейцария внедрит правовую основу для регулирования блокчейна в 2021 году
|Фонд гарантирования не смог отсудить 1,1 миллиарда у бывшего руководства банка Иванющенко
|Золото дешевеет 20 октября в ожидании конкретики с пакетом поддержки экономики США
|Доллар 20 октября торгуется разнонаправленно к иене и евро
|НБУ предоставил трем банкам рефинанса более чем на полмиллиарда
|Фондовые рынки АТР 20 октября в основном снижаются вслед за рынками США
Это интересно
|В США прошли испытания «керамического» двигателя для вертолётов
|Ученые поменяли структуру солнечной батареи и увеличили ее эффективность на 125%
|Audi по-прежнему считает дизели лучшими моторами
|Европа признала самолеты Boeing Max безопасными
|Новый XC90 может стать последним Volvo с бензиновым мотором
|LG начнет блокировать услуги Smart TV на «серых» телевизорах в Украине с ноября 2020 года
|Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8