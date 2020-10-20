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Доллар 20 октября торгуется разнонаправленно к евро и иене на неопределенности в США
08:40 20.10.2020 |
Курс доллара сохраняет утреннюю смешанную динамику по отношению к евро и иене во вторник днем на неопределенности в США по пакету мер поддержки экономики перед президентскими выборами, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.56 EEST курс евро к доллару рос до 1,1805 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1766 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 105,56 иены со 105,42 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,21%, до 93,23 пункта.
Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации с пакетом экономической помощи в США. Участники торгов надеются, что переговоры между спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси и министром финансов Стивеном Мнучиным приведут к соглашению по пакету экономической поддержки до президентских выборов 3 ноября, однако любое соглашение должно будет пройти через контролируемый республиканцами сенат, где он может встретить сопротивление из-за предлагаемого размера.
Аналитики предупреждают, что с приближением президентских выборов в США трейдеры могут склоняться к выжидательной позиции. "Поскольку мы приближаемся к выборам в США и в связи с быстрым ростом числа случаев заражения COVID во всем мире, инвесторы могут воздерживаться от открытия крупных позиций на рынках", - приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного аналитика JFD Group Хараламбоса Писуроса (Charalambos Pissouros).
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