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Евро дорожает к доллару на улучшении аппетита к риску
14:12 19.10.2020 |
Курс евро растет по отношению к доллару в понедельник днем на фоне ослабления опасений за мировую экономику, что поддерживает спрос на рисковые активы, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.42 EEST курс евро к доллару рос до 1,1756 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1718 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 105,36 иены со 105,40 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,27%, до 93,43 пункта.
Сразу несколько факторов в понедельник поддерживают спрос на рисковые активы, к которым относится и евро. Так, сохраняются надежды инвесторов на то, что власти США, которые являются крупнейшей мировой экономикой, придут к соглашению по вопросу выделения нового пакета финансовой помощи стране в свете пандемии коронавируса.
Кроме того, трейдеры обратили внимание на статистику из Китая, который является второй по величине мировой экономикой. Хотя данные по ВВП за третий квартал оказались ниже ожиданий, эксперты считают озвученный рост на 4,9% в годовом выражении хорошим и отмечают, что Китай является единственной крупной мировой экономикой, которая показала рост за первые девять месяцев года - он составил 0,7% в годовом выражении.
Также инвесторы продолжают оценивать ситуацию с распространением коронавируса в Европе и его влияние на экономику региона. Рыночный стратег Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), мнение которого приводит агентство Франс Пресс, полагает, что экономические сложности, вероятно, будут не такими серьезными, как в начале этого года. "Масштабы нынешних ограничений в передвижениях в Европе далеки от тех, которые привели к внезапной остановке мировой экономики", - написал эксперт.
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