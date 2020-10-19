Финансовые новости
- |
- 19.10.20
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.10.2020
11:06 19.10.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19 октября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Правекс
|28,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,4000
|Коминвестбанк
|28,3000
|Укрстройинвестбанк
|28,4000
|Банк Сич
|28,3000
|Пивденный
|28,4300
|Аккордрбанк
|28,3000
|OTP Bank
|28,4500
|OTP Bank
|28,3000
|Банк Сич
|28,4500
|Укргазбанк
|28,2900
|Правекс
|28,4500
|Форвард банк
|28,2800
|Укргазбанк
|28,4500
|Укрэксимбанк
|28,2500
|Форвард банк
|28,4800
|Укрстройинвестбанк
|28,2500
|Приватбанк
|28,4900
|Пивденный
|28,2000
|Глобус
|28,5000
|Ощадбанк
|28,2000
|ТАСкомбанк
|28,5000
|Глобус
|28,2000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,2000
|Коминвестбанк
|28,5500
|Райффайзен Банк Аваль
|28,1690
|ПроКредит Банк
|28,5500
|Приватбанк
|28,1500
|Райффайзен Банк Аваль
|28,5500
|Альфа-банк
|28,1500
|Укрэксимбанк
|28,5500
|ТАСкомбанк
|28,1000
|Ощадбанк
|28,5700
|ПроКредит Банк
|28,0500
|Аккордрбанк
|28,6000
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,7500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|33,1200
|Банк Сич
|33,3000
|OTP Bank
|33,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,3300
|Банк Сич
|33,0500
|OTP Bank
|33,3500
|Банк инвестиций и сбережений
|33,0300
|Коминвестбанк
|33,3500
|Райффайзен Банк Аваль
|33,0033
|Правекс
|33,3500
|Форвард банк
|33,0000
|Укргазбанк
|33,3800
|Укрстройинвестбанк
|33,0000
|Глобус
|33,4000
|Коминвестбанк
|33,0000
|Укрстройинвестбанк
|33,4000
|Аккордрбанк
|33,0000
|Ощадбанк
|33,4200
|Пивденный
|32,9700
|Райффайзен Банк Аваль
|33,4300
|Укрэксимбанк
|32,9000
|Приватбанк
|33,4448
|Приватбанк
|32,9000
|Форвард банк
|33,4500
|Правекс
|32,9000
|Пивденный
|33,4700
|Глобус
|32,9000
|Украинский Капитал
|33,5000
|ТАСкомбанк
|32,7500
|Аккордрбанк
|33,5500
|ПроКредит Банк
|32,7500
|Укрэксимбанк
|33,6000
|Ощадбанк
|32,7200
|Альфа-банк
|33,6500
|Альфа-банк
|32,6500
|ПроКредит Банк
|33,6500
|Украинский Капитал
|31,5000
|ТАСкомбанк
|33,7000
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Будапештский меморандум никому не поможет
|Новый Медведчук. Когда Ермак захватит всю власть в Офисе президента
|Коронавирусный тупик. Сколько людей умрет за карантинным занавесом в ОРДЛО
|Афера с пятью вопросами. Как Зеленский хочет еще три раза всех обмануть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривны 16 октября понижен на 3,49 коп до 28,365 грн/$1
|Азиатские биржи 19 октября закрылись в плюсе в надежде на поддержку экономики США
|Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.10.2020
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.10.20
|Остаток средств на корсчетах банков 19.10.20
|Рынок «первички» после местных выборов. Инвесторов ждет неприятный сюрприз
Это интересно
|Новый XC90 может стать последним Volvo с бензиновым мотором
|LG начнет блокировать услуги Smart TV на «серых» телевизорах в Украине с ноября 2020 года
|Bentley представила «лёгкий» Flying Spur с мотором V8
|Внутреннее изменение в браузере Microsoft может сделать антивирусы бесполезными
|Sony выпустила дисплей пространственной реальности стоимостью $5000
|Октябрьские обновления для Windows 10 могут вызывать проблемы с драйверами
|YouTube дополнительно ограничит контент, связанный с теориями заговора