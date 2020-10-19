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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19.10.2020

11:06 19.10.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 19 октября 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Правекс 28,3000 Банк инвестиций и сбережений 28,4000
Коминвестбанк 28,3000 Укрстройинвестбанк 28,4000
Банк Сич 28,3000 Пивденный 28,4300
Аккордрбанк 28,3000 OTP Bank 28,4500
OTP Bank 28,3000 Банк Сич 28,4500
Укргазбанк 28,2900 Правекс 28,4500
Форвард банк 28,2800 Укргазбанк 28,4500
Укрэксимбанк 28,2500 Форвард банк 28,4800
Укрстройинвестбанк 28,2500 Приватбанк 28,4900
Пивденный 28,2000 Глобус 28,5000
Ощадбанк 28,2000 ТАСкомбанк 28,5000
Глобус 28,2000 Украинский Капитал 28,5000
Банк инвестиций и сбережений 28,2000 Коминвестбанк 28,5500
Райффайзен Банк Аваль 28,1690 ПроКредит Банк 28,5500
Приватбанк 28,1500 Райффайзен Банк Аваль 28,5500
Альфа-банк 28,1500 Укрэксимбанк 28,5500
ТАСкомбанк 28,1000 Ощадбанк 28,5700
ПроКредит Банк 28,0500 Аккордрбанк 28,6000
Украинский Капитал 27,0000 Альфа-банк 28,7500

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Укргазбанк 33,1200 Банк Сич 33,3000
OTP Bank 33,1000 Банк инвестиций и сбережений 33,3300
Банк Сич 33,0500 OTP Bank 33,3500
Банк инвестиций и сбережений 33,0300 Коминвестбанк 33,3500
Райффайзен Банк Аваль 33,0033 Правекс 33,3500
Форвард банк 33,0000 Укргазбанк 33,3800
Укрстройинвестбанк 33,0000 Глобус 33,4000
Коминвестбанк 33,0000 Укрстройинвестбанк 33,4000
Аккордрбанк 33,0000 Ощадбанк 33,4200
Пивденный 32,9700 Райффайзен Банк Аваль 33,4300
Укрэксимбанк 32,9000 Приватбанк 33,4448
Приватбанк 32,9000 Форвард банк 33,4500
Правекс 32,9000 Пивденный 33,4700
Глобус 32,9000 Украинский Капитал 33,5000
ТАСкомбанк 32,7500 Аккордрбанк 33,5500
ПроКредит Банк 32,7500 Укрэксимбанк 33,6000
Ощадбанк 32,7200 Альфа-банк 33,6500
Альфа-банк 32,6500 ПроКредит Банк 33,6500
Украинский Капитал 31,5000 ТАСкомбанк 33,7000


 

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