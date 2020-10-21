Финансовые новости
- |
- 21.10.20
- |
- 09:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 19.10.2020
10:35 20.10.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|18.09.2020
|5.2100
|21.09.2020
|5.0770
|22.09.2020
|5.1142
|23.09.2020
|5.0780
|24.09.2020
|5.0471
|25.09.2020
|4.9538
|28.09.2020
|5.0486
|29.09.2020
|5.0714
|30.09.2020
|4.9409
|01.10.2020
|5.0900
|02.10.2020
|5.0338
|05.10.2020
|5.1000
|06.10.2020
|5.1217
|07.10.2020
|5.1759
|08.10.2020
|5.1788
|09.10.2020
|5.0438
|12.10.2020
|5.2567
|13.10.2020
|5.1336
|15.10.2020
|5.1267
|16.10.2020
|5.2028
|19.10.2020
|4.9768
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Послание Зеленского: Путина нет, Порошенко во всем виноват, а я цаца
|Ахметов, анонимные миллионеры или «все это - волонтеры»: Кто заплатит за «опрос» Зеленского
|«Сын полицая». Как можно называть Медведчука после запрета книги о деле Стуса
|Без свободной торговли, но с контрактами в оборонке: о чем договорился Зеленский в Стамбуле
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Суды не стали рассматривать иск Фонда гарантирования к экс-руководству «Дельта Банка» на 20 миллиардов
|Золото дорожает 21 октября на фоне ослабления доллара
|Доллар дешевеет 21 октбря в надежде на поддержку экономики США
|Фондовые рынки АТР 21 октября в основном растут вслед за США
|Фондовые индексы США выросли 20 октября на фоне ожидания программы госпомощи
|Боголюбов подал новые иски против Минфина и НБУ в деле Приватбанка
Это интересно
|Samsung придумала, как сделать QLED-экраны ярче и надёжнее
|LG выпустила первый в мире телевизор-рулон: Signature OLED R стоит $87 000
|В Китае запретили игры, социальные сети и онлайн-сервисы, которые вызывают зависимость у детей
|Intel продает за 9 млрд долларов подразделение по производству флэш-памяти
|Facebook создала ИИ, который сможет переводить тексты между 100 языками напрямую
|Cadillac представил самую быструю адаптивную подвеску в мире
|Windows 10 стала удобнее для игр и не только. Новый диспетчер задач прибыл