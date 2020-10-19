Доллар 19 октября дорожает к мировым валютам

Курс доллара укрепляется по отношению к курсу евро и иены в понедельник утром на опасениях за перспективы восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.43 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1711 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1718 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 105,44 иены со 105,40 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 93,73 пункта.

Инвесторы продолжают следить за предвыборной гонкой в США. Президентские выборы в стране пройдут 3 ноября. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Участники торгов придерживаются мнения о победе Байдена, что также поддерживается результатами опросов. Возможная победа кандидата от Демократической партии усиливает надежды на принятие более широкого пакета поддержки экономики США. Снижение отрыва Байдена будет означать меньшую возможность высокой суммы пакета. На прошлой неделе Трамп сообщил, что переговоры по принятию пакета мер ведутся, однако на рынке все еще преобладает мнение, что окончательное решение не будет достигнуто до выборов.

"На этой неделе доллар может остаться на высоком уровне. Отсутствие финансовой поддержки экономики США, а также рост заболеваемости коронавирусом усиливают опасения за перспективы восстановления мировой экономики", - цитирует агентство Рейтер слова валютного аналитика в CBA Кима Мунди (Kim Mundy).