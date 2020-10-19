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Цена на золото слабо меняется 19 октября
08:46 19.10.2020 |
Золото в понедельник утром практически не меняется в цене, инвесторы отказываются от активных торгов на фоне неопределенности с поддержкой экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,03%, или на 0,65 доллара, до 1907,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,2% - до 24,372 доллара за унцию.
В центре внимания трейдеров в понедельник по-прежнему находится ситуация вокруг пакета стимулов для экономики США. Белый дом и демократы в конгрессе продолжают переговоры о возможном новом пакете стимулирования экономики в преддверии выборов. Конгресс уже выделил на эти цели больше 3 триллионов долларов, но срок действия предыдущего пакета поддержки истек в начале августа, и последующие переговоры результатов пока не дали.
Как сообщает агентство Рейтер, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что с администрацией президента США Дональда Трампа остались разногласия по поводу широкомасштабного пакета помощи от коронавируса, но она оптимистично считает, что пакет может быть принят до дня выборов.
"Мы ожидаем, что на данный момент золото будет осторожно торговаться на уровне около 1900 долларов, а решающим фактором станет то, сможем ли мы получить пакет стимулов в США в следующие 48 часов", - сказал агентству экономист OCBC Bank Хоуи Ли (Howie Lee).
Поддержку ценам на золото, которое традиционно считается надежным активом, оказывает неуверенность в восстановлении мировой экономики, которая усугубляется продолжающимся активным ростом случаев заражения коронавирусом в мире.
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