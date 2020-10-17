Бизнес сохраняет ожидания по росту инфляции и девальвации гривни – опрос НБУ

Украинский бизнес продолжает прогнозировать в ближайшие 12 месяцев инфляцию, превышающую верхнюю границу коридора цели Национального банка Украины (НБУ, 6%), – на уровне 7% и ослабление курса гривни в аналогичной перспективе до 28,99 грн/$1.

Согласно результатам регулярного ежеквартального опроса деловых ожиданий предприятий страны, размещенным на сайте НБУ, индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий все еще не вернулся к докарантинному уровню, однако вырос по сравнению с прошлым кварталом до 100,8% с 90,8%, что свидетельствует о сбалансированности отрицательных и положительных оценок бизнеса.

По данным центробанка, повышение произошло за счет улучшения оценок общих объемов реализации продукции собственного производства, финансово-экономического положения собственных предприятий, а также инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь.

Отмечается, что бизнес более сдержанно ожидал увеличения объемов производства товаров и услуг в Украине в следующие 12 месяцев. Так, количество респондентов, ожидавших снижения этого показателя, изменилось в балансе ответов в "минус" 16,1% (34,1% кварталом ранее).

Отмечается, что основными факторами, сдерживающими развитие предприятий, является недостаточный спрос и недостаток оборотных средств.

По данным опроса, улучшение финансового состояния ожидают респонденты торговли, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и другие. Самые высокие ожидания у предприятий торговли. Негативные ожидания у предприятий энерго- и водоснабжения, строительства и транспорта.

Согласно отчету, бизнес ожидает роста общих объемов реализации продукции, в том числе и на внешнем рынке. Рост по этому показателю прогнозируют все кроме, предприятий энерго- и водоснабжения. Увеличение объемов реализации продукции на внешнем рынке сильнее всего ожидается у предприятий перерабатывающей промышленности и транспорта.

Опрос демонстрирует, что ожидания бизнеса относительно инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь выросли: баланс ответов – 5,2% (во втором квартале 2020 - "минус" 10,5%), в то время как оценки по расходам на проведение строительных работ в последующие 12 месяцев остались негативные: баланс ответов - "минус" 4,7% (во II квартале 2020 - "минус" 16,1%).

По данным опроса, четвертый квартал подряд компании прогнозируют уменьшение количества работников на своих предприятиях. В частности, выросла доля предприятий, планирующих сокращение персонала в ближайшие 12 месяцев - до 33,3% с 26,3% кварталом ранее. Пессимистично настроены респонденты всех видов экономической деятельности, кроме торговли, где прогнозируют неизменность численности работников.

Опрос демонстрирует, что в третьем квартале до 41,9% с 39,2% по результатам предыдущего опроса выросла доля компаний, планирующих привлекать кредиты на этот период. Уточняется, что сократилось количество предприятий, готовых брать кредиты за границей – до 8% (с 9,5%).

Опрос свидетельствует, что бизнес прогнозирует дальнейшее усиление девальвационных процессов - среднее значение обменного курса гривни на уровне 28,99 грн/$1 (во втором квартале – 28,28 грн грн/$1), а также сохраняет прогноз по инфляции на уровне 7%.

Соответствующий опрос регулятор провел с 3 августа по 3 сентября среди 696 предприятий из 22 регионов страны. Среди опрошенных 19,3% – компании перерабатывающей промышленности, 15,2% – сельского хозяйства, 15,1% – оптовой торговли, 13,4% – транспорта и связи, 6,6% – добывающей промышленности, 4,5% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 5,5% – розничной торговли, 3,2% – строительства, 17,2% – предприятия других отраслей.

Как сообщалось, ИДО – агрегированный показатель относительно ожидаемого развития предприятий в последующие 12 месяцев. Рассчитывается по результатам опросов предприятий как среднеарифметическое значение балансов ответов относительно финансово-экономического состояния предприятий, общих объемов реализации продукции собственного производства, инвестиционных расходов на проведение строительных работ, инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь, количества работников.

Значение индекса более 100 означает преимущество позитивных экономических настроений в обществе, ниже 100 – негативных экономических настроений.