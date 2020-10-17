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Дионисий Галикарнасский
НБУ с 12 по 16 октября сократил продажу на межбанке в 8,7 раза
23:16 16.10.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 12 по 16 октября продал на межбанковском валютном рынке $1 млн, что в 8,7 раза меньше, чем неделей ранее ($8,7).
Согласно данным на сайте центробанка в пятницу, за указанный период НБУ только продавал валюту и провел все интервенции по единому курсу.
В целом с начала года регулятор купил в резервы $4,509 млрд, продал - $3,584 млрд. В том числе в марте он израсходовал на поддержку гривни $2,2 млрд, в июле - $368,70 млн, тогда как чистая покупка центробанка в апреле составила $678,80 млн, в мае - $660,6 млн, в июне - $1,155 млрд, в августе - $460,5 млн и в сентябре - $34 млн.
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