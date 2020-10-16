Справочный курс гривны 16 октября понижен на 3,49 коп до 28,365 грн/$1

|Показатель
|15.10.2020
|16.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3301
|28.365
|0.123
Данные: НБУ
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12:21 16.10.2020 |
Национальный банк 16 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.49 коп. до 28.365 UAH/USD.
|Показатель
|15.10.2020
|16.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3301
|28.365
|0.123
Данные: НБУ
|
|
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