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НБУ на своп-аукционе процентной ставки 15 октября удовлетворил заявки 3 банков на 1,206 млрд грн под 6,5%
10:52 16.10.2020 |
Национальный банк Украины (НБУ) на шестом аукционе своп процентной ставки 15 октября удовлетворил заявки трех банков на 1,206 млрд грн (из 3 млрд грн объявленного объема тендера) по средневзвешенной процентной ставке 6,5% годовых, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте регулятора.
Согласно им, Нацбанк удовлетворил все поданные на аукцион заявки, а минимальная и максимальная ставки, предложенные банками, находились на уровне 6,5% годовых.
Как сообщалось, на первом аукционе своп процентной ставки (2 июля) НБУ удовлетворил заявки двух банков на 20 млн грн, на втором (15 июля) - пяти на 410 млн грн, на третьем (12 августа) - также пяти на 2 млрд грн (при объеме трех в 2 млрд грн), а в ходе четвертого тендера шесть банков выбрали все 5 млрд грн, предложенные центробанком.
При этом на пятом аукционе своп-процентной ставки (16 сентября) регулятор удовлетворил заявки четырех банков на 1,255 млрд грн (при объеме тендера в 3 млрд грн).
Средневзвешенная процентная ставка на аукционах закрепились на уровне 6,5% годовых.
Согласно данным НБУ, до четвертого аукциона банки повышали объем заявок на своп (с 1,38 млрд грн на тендере 2 июля до 5,26 млрд грн) и коридор процентных ставок (с 5%-6,5% годовых до 6%-6,75%). Вместе с тем в пятом тендере спрос банков сократился до 1,256 млрд грн, а диапазон предложенных ставок вернулся к уровню первого аукциона.
Предельная ставка на каждом из пяти аукционов также составляла 6,5% годовых.
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