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Цена на золото растет 16 октяря на новостях по коронавирусу
09:09 16.10.2020 |
Стоимость золота в пятницу утром растет, поддерживаемая беспокойством вокруг роста заболеваемости коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.38 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,11% - или на 2,05 доллара, до 1910,95 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,83% - до 24,42 доллара за унцию.
Поддержку ценам на золото оказывают беспокойства за восстановление мировой экономики на фоне роста заболеваемости коронавирусом. В Европе, где ряд стран фиксирует рекордный суточный прирост, вводятся новые карантинные меры. Ранее на текущей неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале второй волны коронавируса в стране и ввел комендантский час в ряде городов. Также меры, направленные на усиление контроля над распространением вируса, были введены и Великобритании.
Кроме того, неопределенность, связанная с переговорами по пакету мер поддержки экономики США, также оказывает влияние на ход торгов. Несмотря на последние заявления президента страны Дональда Трампа, на рынках продолжает преобладать мнение о том, что решение не будет принято до президентских выборов в стране. Согласно сообщениям СМИ, Трамп в четверг внес предложение об увеличении суммы пакета. Ранее администрация Трампа выражала готовность на пакет мер объемом 1,8 триллиона долларов. Также президент сообщил, что переговоры по пакету мер ведутся, и он готов подписать его.
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