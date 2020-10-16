Доллар 16 октября дешевеет к иене на уходе инвесторов от риска

Курс доллара в пятницу утром снижается к иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы предпочитают не рисковать на фоне второй волны коронавируса и связанной с ней общей неопределенности в мировой экономике.

По состоянию на 8.30 EEST курс доллара к иене снижался до 105,25 иены со 105,44 иены на прошлом закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1707 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1706 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 93,79 пункта.

В пятницу инвесторы предпочитают более безопасные активы, к которым традиционно относится японская иена, на фоне второй волны коронавируса, нерешенного вопроса со стимулированием экономики США и грядущих президентских выборов.

"Рынки опасаются замедления активности из-за роста числа новых случаев заражения вирусом", - отмечают аналитики банка ANZ Сьюзан Килсби (Susan Kilsby) и Дэвид Крой (David Croy), которых цитирует Рейтер.

Давление на рынки также оказывает ситуация с пакетом стимулов в США. Президент Дональд Трамп заявил в пятницу, что переговоры по принятию пакета ведутся, и он готов подписать его. При этом несколькими днями ранее Трамп говорил, что прекращает обсуждение пакета до выборов. Затем прения между демократами и республиканцами по этому вопросу возобновились.

Аналитики полагают, что итоговый объем пакета будет зависеть от итогов президентских выборов 3 ноября.