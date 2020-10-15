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МВФ улучшил прогноз по курсу гривны к доллару
Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2025 года. Прогноз улучшен по сравнению с данными за июнь.
Об этом говорится в материалах к октябрьскому обзору МВФ "Перспективы мировой экономики" (World Economic Outlook).
Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит:
* 2020 год - 27,20 грн/доллар (предыдущий прогноз - 30,0 грн/доллар)
* 2021 год - 28,12 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,9 грн/доллар)
* 2022 год - 27,96 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,6 грн/доллар)
* 2023 год - 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,7 грн/доллар)
* 2024 год - 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,7 грн/доллар)
* 2025 год - 28,10 грн/доллар (предыдущий прогноз - 28,7 грн/доллар).
Кроме того, МВФ улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2%. В июне фонд ожидал падения ВВП Украины на 8,2%.
Как сообщало РБК-Украина, в июне Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал курс гривны к доллару в 2020 году на уровне 30 грн/доллар.
Напомним, Международный валютный фонд улучшил прогноз по мировой экономике и теперь ожидает падения на 4,4% в 2020 году и восстановительного роста в 5,2% в 2021 году. В июне МВФ ожидал падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 году и роста на 5,4% в 2021 году.
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