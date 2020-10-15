Справочный курс гривны 15 октября понижен на 1,74 коп до 28,3301 грн/$1

|Показатель
|13.10.2020
|15.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3135
|28.3301
|0.06
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
12:41 15.10.2020 |
Национальный банк 15 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 1.66 коп. до 28.3301 UAH/USD.
|Показатель
|13.10.2020
|15.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3135
|28.3301
|0.06
Данные: НБУ
|
|
|Это может быть выгодно России: Что такое СЭЗ на Донбассе, о которой будут спрашивать в опроснике Зеленского
|Идея СЭЗ на Донбассе чревата созданием внутреннего оффшора - эксперт КШЭ
|Новый «первый непроходной»: Как «Голос» и Притула копируют Гриценко
|Суды и обыски: Как и зачем Филимонову в Одессе расчищают дорогу во второй тур
|Тайное рандеву президента: Зачем шеф британской разведки встречался с Зеленским
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
|Депозитные ставки для физлиц 15.10.20
|МВФ улучшил прогноз по курсу гривны к доллару
|МТСБУ с 19 октября повышает стоимость «Зеленой карты» на 3,3%
|Тигипко планирует вывести Проминвестбанк с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк
|Ситуация с Рожковой и Сологубом: Посол ЕС в Украине поддержал позицию МВФ и США
|Рожкова заявила, что последний раз разговаривала с Шевченко больше месяца назад
|Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года
|Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны
|Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games
|Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях