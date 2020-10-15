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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 15.10.2020

11:09 15.10.2020 |

Финансы

Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Земельный капитал 28,3198 Укрстройинвестбанк 28,3500
Правекс 28,3000 Земельный капитал 28,3599
Банк инвестиций и сбережений 28,3000 Укргазбанк 28,3800
Креди Агриколь 28,2700 Правекс 28,4000
Укрэксимбанк 28,2500 Форвард банк 28,4000
Коминвестбанк 28,2500 Пивденный 28,4300
Банк Сич 28,2500 Банк Сич 28,4500
Укргазбанк 28,2200 Креди Агриколь 28,4500
Форвард банк 28,2000 Райффайзен Банк Аваль 28,4600
Укрстройинвестбанк 28,2000 Окси банк 28,4700
Пивденный 28,2000 Приватбанк 28,4900
Окси банк 28,2000 Банк инвестиций и сбережений 28,5000
Ощадбанк 28,1500 Коминвестбанк 28,5000
Альфа-банк 28,1500 ПроКредит Банк 28,5000
Приватбанк 28,1000 Украинский Капитал 28,5000
Райффайзен Банк Аваль 28,0898 Укрэксимбанк 28,5000
ПроКредит Банк 28,0000 Ощадбанк 28,5500
Украинский Капитал 27,0000 Альфа-банк 28,8000

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Укргазбанк 33,2200 Земельный капитал 33,3796
Банк инвестиций и сбережений 33,2000 Банк Сич 33,4000
Земельный капитал 33,1936 Укрстройинвестбанк 33,4000
Креди Агриколь 33,1200 Креди Агриколь 33,4300
Укрстройинвестбанк 33,1000 Коминвестбанк 33,4500
Коминвестбанк 33,1000 Правекс 33,4500
Банк Сич 33,1000 Форвард банк 33,4500
Пивденный 33,0800 Окси банк 33,4800
Окси банк 33,0500 Укргазбанк 33,4800
Райффайзен Банк Аваль 33,0033 Банк инвестиций и сбережений 33,5000
Форвард банк 33,0000 Украинский Капитал 33,5000
Приватбанк 33,0000 Ощадбанк 33,5200
Укрэксимбанк 32,9500 Приватбанк 33,5570
Правекс 32,9000 Пивденный 33,5800
ПроКредит Банк 32,8600 Укрэксимбанк 33,6000
Альфа-банк 32,8000 Райффайзен Банк Аваль 33,7300
Ощадбанк 32,7500 ПроКредит Банк 33,7600
Украинский Капитал 31,5000 Альфа-банк 33,9500

 

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