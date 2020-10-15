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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 15.10.2020
11:09 15.10.2020 |
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|28,3198
|Укрстройинвестбанк
|28,3500
|Правекс
|28,3000
|Земельный капитал
|28,3599
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3000
|Укргазбанк
|28,3800
|Креди Агриколь
|28,2700
|Правекс
|28,4000
|Укрэксимбанк
|28,2500
|Форвард банк
|28,4000
|Коминвестбанк
|28,2500
|Пивденный
|28,4300
|Банк Сич
|28,2500
|Банк Сич
|28,4500
|Укргазбанк
|28,2200
|Креди Агриколь
|28,4500
|Форвард банк
|28,2000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,4600
|Укрстройинвестбанк
|28,2000
|Окси банк
|28,4700
|Пивденный
|28,2000
|Приватбанк
|28,4900
|Окси банк
|28,2000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,5000
|Ощадбанк
|28,1500
|Коминвестбанк
|28,5000
|Альфа-банк
|28,1500
|ПроКредит Банк
|28,5000
|Приватбанк
|28,1000
|Украинский Капитал
|28,5000
|Райффайзен Банк Аваль
|28,0898
|Укрэксимбанк
|28,5000
|ПроКредит Банк
|28,0000
|Ощадбанк
|28,5500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,8000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Укргазбанк
|33,2200
|Земельный капитал
|33,3796
|Банк инвестиций и сбережений
|33,2000
|Банк Сич
|33,4000
|Земельный капитал
|33,1936
|Укрстройинвестбанк
|33,4000
|Креди Агриколь
|33,1200
|Креди Агриколь
|33,4300
|Укрстройинвестбанк
|33,1000
|Коминвестбанк
|33,4500
|Коминвестбанк
|33,1000
|Правекс
|33,4500
|Банк Сич
|33,1000
|Форвард банк
|33,4500
|Пивденный
|33,0800
|Окси банк
|33,4800
|Окси банк
|33,0500
|Укргазбанк
|33,4800
|Райффайзен Банк Аваль
|33,0033
|Банк инвестиций и сбережений
|33,5000
|Форвард банк
|33,0000
|Украинский Капитал
|33,5000
|Приватбанк
|33,0000
|Ощадбанк
|33,5200
|Укрэксимбанк
|32,9500
|Приватбанк
|33,5570
|Правекс
|32,9000
|Пивденный
|33,5800
|ПроКредит Банк
|32,8600
|Укрэксимбанк
|33,6000
|Альфа-банк
|32,8000
|Райффайзен Банк Аваль
|33,7300
|Ощадбанк
|32,7500
|ПроКредит Банк
|33,7600
|Украинский Капитал
|31,5000
|Альфа-банк
|33,9500
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