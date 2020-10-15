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J.P. Morgan допускает включение Украины в GBI-EM индекс в течение 5 лет
Аналитики J.P. Morgan понизили рекомендацию по еврооблигациям Украины обратно до "соответствуют рынку" (Marketweight, MW) с "выше рынка" (Overweight, OW), говорится в вышедшем на днях прогнозе и стратегии для развивающихся рынков.
В то же время аналитики J.P. Morgan по-прежнему рекомендует занимать длинные позиции по ВВП-варрантам Украины.
Среди рисков в документе указывается обострение ситуации с COVID-19 и президентские выборы в США.
В другом материале J.P. Morgan допустил включение ОВГЗ Украины, как и внутренних долговых госбумаг Сербии и Египта, в индекс GBI-EM, который сейчас покрывает рынки 21 страны.
В то же время банк отметил, что на начальном этапе доля Украины в нем будет очень невысокой (0,11%), как и Сербии и Египта (соответственно 0,25% и 0,8%). Однако в течение более длительного периода (5-10 лет) J.P. Morgan допускает достаточно значимый рост этих рынков и предложение на них более высокой доходности. По мнению банка, с учетом роста ликвидности и низкой доходности на более зрелых внутренних рынках развивающихся стран эти пограничные рынки должны находиться в зоне внимания.
Согласно представленному банком графику среднего отклика клиентов в обзоре ставок и валют, Украина за последний год опередила Нигерию и Египет, а несколько раньше - Казахстан, и интерес к ней значителььно выше, чем к Гане и Сербии.
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