Доллар 15 октября колеблется на неопределенности с поддержкой экономики США

Доллар в четверг утром торгуется разнонаправленно к евро и иене на фоне продолжающейся пандемии и неопределенности с дальнейшей поддержкой экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 EEST курс евро к доллару рос до 1,1754 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1746 доллара за евро. Курс доллара к иене повышался до 105,25 иены со 105,15 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 93,39 пункта.

Трейдеров по-прежнему интересуют перспективы принятия пакета мер поддержки экономики США. Согласно сообщениям СМИ, министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что пакет не будет принят до президентских выборов 3 ноября.

Стратег OCBC Bank Теренс Ву (Terence Wu), которого цитирует Рейтер, предупреждает, что нельзя исключать "оборонительного" подхода на рынках после выборов в США. Результаты могут привести к снижению рисковых настроений и росту курса доллара, который считается надежным активом.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены и ситуацией с коронавирусом. Рост заболеваемости в мире, особенно в США и Европе, вызывает опасения за восстановление экономики, поскольку новые карантинные меры замедлят этот процесс. Кроме того, участников торгов расстроили новости от компании Johnson & Johnson. Во вторник компания объявила о приостановке испытаний своей вакцины.