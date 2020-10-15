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Доллар 15 октября колеблется на неопределенности с поддержкой экономики США
08:50 15.10.2020 |
Доллар в четверг утром торгуется разнонаправленно к евро и иене на фоне продолжающейся пандемии и неопределенности с дальнейшей поддержкой экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EEST курс евро к доллару рос до 1,1754 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1746 доллара за евро. Курс доллара к иене повышался до 105,25 иены со 105,15 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 93,39 пункта.
Трейдеров по-прежнему интересуют перспективы принятия пакета мер поддержки экономики США. Согласно сообщениям СМИ, министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что пакет не будет принят до президентских выборов 3 ноября.
Стратег OCBC Bank Теренс Ву (Terence Wu), которого цитирует Рейтер, предупреждает, что нельзя исключать "оборонительного" подхода на рынках после выборов в США. Результаты могут привести к снижению рисковых настроений и росту курса доллара, который считается надежным активом.
Инвесторы по-прежнему обеспокоены и ситуацией с коронавирусом. Рост заболеваемости в мире, особенно в США и Европе, вызывает опасения за восстановление экономики, поскольку новые карантинные меры замедлят этот процесс. Кроме того, участников торгов расстроили новости от компании Johnson & Johnson. Во вторник компания объявила о приостановке испытаний своей вакцины.
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