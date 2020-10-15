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Цена на золото незначительно снижается 15 октября
08:47 15.10.2020 |
Золото незначительно дешевеет в четверг утром на фоне неопределенности с мерами стимулирования в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 0,18%, или на 3,35 доллара - до 1904,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,57% - до 24,23 доллара за унцию.
В центре внимания инвесторов остается нерешенный вопрос с дальнейшей поддержкой экономики США в условиях пандемии. По сообщениям СМИ, министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что новый пакет мер не будет принят до президентских выборов 3 ноября. Итоговый объем пакета может зависеть от исхода выборов, на которых будут соперничать действующий президент республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
"Рынок (золота) все еще топчется на месте, ожидая дальнейшей ясности относительно того, какой пакет стимулов может потребоваться в США", - прокомментировал агентству Рейтер аналитик Refinitiv Кэмерон Александер (Cameron Alexander).
Инвесторы также ожидают статистику по США. Позднее станут известны данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 3 октября. Аналитики ожидают снижения показателя на 15 тысяч - до 825 тысяч заявок. Статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.
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