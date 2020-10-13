Евро 13 октября ускорил снижение к доллару

Курс евро снижается к доллару во вторник днем ускоренными темпами после публикации данных из Германии о доверии инвесторов к экономике страны, которое упало, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.01 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1787 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время рос до 105,5 иены со 105,3 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,12%, до 93,18 пункта.

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал до 56,1 пункта с 77,4 пункта в сентябре.

Инвесторы всего мира также продолжают следить за принятием пакета мер поддержки экономики США и приближающимися президентскими выборами в стране. Инвесторы рассчитывают на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена, поскольку это может гарантировать более крупный пакет поддержки. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.