Финансовые новости
- |
- 13.10.20
- |
- 17:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Евро 13 октября ускорил снижение к доллару
13:29 13.10.2020 |
Курс евро снижается к доллару во вторник днем ускоренными темпами после публикации данных из Германии о доверии инвесторов к экономике страны, которое упало, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.01 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1787 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время рос до 105,5 иены со 105,3 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,12%, до 93,18 пункта.
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал до 56,1 пункта с 77,4 пункта в сентябре.
Инвесторы всего мира также продолжают следить за принятием пакета мер поддержки экономики США и приближающимися президентскими выборами в стране. Инвесторы рассчитывают на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена, поскольку это может гарантировать более крупный пакет поддержки. Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Опрос 25 октября, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий - Офис президента
ТОП-НОВОСТИ
|Всеукраинский опрос пройдет не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле них – Лещенко
|Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу - КИУ
|Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса
|Коронавирус и рейтинги: Подпишут ли «слуги» себе приговор переносом выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ перешел к единой процедуре надзорных проверок и оценки SREP
|Минфин на аукционах ОВГЗ 13 октября привлек в госбюджет более 6 млрд грн
|НБУ предоставил небанковским финучреждениям возможность применять приложение «Дія»
|Евро 13 октября ускорил снижение к доллару
|Справочный курс гривны 13 октября понижен на 2,74 коп до 28,2374 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.10.20
Это интересно
|Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года
|Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны
|Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games
|Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях