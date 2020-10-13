Справочный курс гривны 13 октября понижен на 2,74 коп до 28,2374 грн/$1

|Показатель
|12.10.2020
|13.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2374
|28.3135
|0.27
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12:30 13.10.2020 |
Национальный банк 13 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.61 коп. до 28.3135 UAH/USD.
|Показатель
|12.10.2020
|13.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2374
|28.3135
|0.27
Данные: НБУ
|
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