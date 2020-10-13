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Остаток средств на корсчетах банков 13.10.20
11:48 13.10.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|11 сентября
|51392.6
|14 сентября
|60211.6
|15 сентября
|61971.4
|16 сентября
|61730.6
|17 сентября
|62670.4
|18 сентября
|63624.0
|21 сентября
|58431.7
|22 сентября
|62390.6
|23 сентября
|57465.2
|24 сентября
|60035.6
|25 сентября
|57659.9
|28 сентября
|59889.6
|29 сентября
|54624.9
|30 сентября
|51670.5
|1 октября
|52022.7
|2 октября
|45647.6
|5 октября
|42686.1
|6 октября
|44807.4
|7 октября
|43090.1
|8 октября
|33852.7
|9 октября
|34571.2
|12 октября
|50348.4
|13 октября
|62444.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 13 октября - 28,2481 грн
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