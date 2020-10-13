Финансовые новости
- |
- 13.10.20
- |
- 17:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.10.2020
11:45 13.10.2020 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
|дата
|UONIA
|11.09.2020
|5.0911
|14.09.2020
|5.1179
|15.09.2020
|5.0927
|16.09.2020
|5.1270
|17.09.2020
|5.0857
|18.09.2020
|5.2100
|21.09.2020
|5.0770
|22.09.2020
|5.1142
|23.09.2020
|5.0780
|24.09.2020
|5.0471
|25.09.2020
|4.9538
|28.09.2020
|5.0486
|29.09.2020
|5.0714
|30.09.2020
|4.9409
|01.10.2020
|5.0900
|02.10.2020
|5.0338
|05.10.2020
|5.1000
|06.10.2020
|5.1217
|07.10.2020
|5.1759
|08.10.2020
|5.1788
|09.10.2020
|5.0438
|12.10.2020
|5.2567
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Опрос 25 октября, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий - Офис президента
ТОП-НОВОСТИ
|Всеукраинский опрос пройдет не в рамках избирательных участков, а в урны волонтеров возле них – Лещенко
|Проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу - КИУ
|Зеленский объявил о проведении 25 октября всенародного опроса
|Коронавирус и рейтинги: Подпишут ли «слуги» себе приговор переносом выборов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ перешел к единой процедуре надзорных проверок и оценки SREP
|Минфин на аукционах ОВГЗ 13 октября привлек в госбюджет более 6 млрд грн
|НБУ предоставил небанковским финучреждениям возможность применять приложение «Дія»
|Евро 13 октября ускорил снижение к доллару
|Справочный курс гривны 13 октября понижен на 2,74 коп до 28,2374 грн/$1
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.10.20
Это интересно
|Отчет: количество атак вирусов-вымогателей в среднем выросло на 50% в III квартале 2020 года
|Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны
|Судья запретил Apple вредить бизнесу Epic Games
|Американцы купили украинскую IT-компанию с офисами в Киеве и Днепре
|Алена Дегрик Шевцова: пользователи какой мобильной ОС в Украине платят активнее и больше
|Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
|Mercedes-Benz рассказал о шести новых электромобилях