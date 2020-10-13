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Цена на золото 13 октября снижается на ожиданиях пакета поддержки экономики США
09:43 13.10.2020 |
Золото во вторник утром умеренно дешевеет на оптимизме инвесторов в более рисковые активы в связи с готовящимся пакетом поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.47 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,38%, или на 7,3 доллара, до 1921,65 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,7%, до 25,095 доллара за унцию.
Давление на стоимость золота, которое считается надежным активом, оказывают новости о том, что президент страны Дональд Трамп одобрил скорректированный пакет поддержки экономики. По сообщениям СМИ, его размер вырос до 1,8 триллиона долларов.
Кроме того, экономист банка OCBC Хоуи Ли (Howie Lee), мнение которого приводит агентство Рейтер, отмечает, что небольшое укрепление курса доллара "заставляет понервничать" цены на золото.
Более дорогой доллар делает золото менее доступным для владеющих другой валютой инвесторов.
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