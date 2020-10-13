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Доллар дорожает 13 октября в надеже на экономические стимулы в США
08:55 13.10.2020 |
Курс доллара растет во вторник утром на оптимизме вокруг пакета мер поддержи экономики США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.15 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1798 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1813 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 105,41 иены со 105,3 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 93,15 пункта.
В центре внимания рынков остается вопрос с новым пакетом поддержки американской экономики в условиях ковид-кризиса. С приближением президентских выборов в США 3 ноября у инвесторов растут надежды на победу демократа Джо Байдена, который, по их мнению, предложит более крупный пакет поддержки, чем Дональд Трамп.
"Похоже, есть сильный оптимизм в отношении того, что в конечном итоге стимулы будут ", - сказал агентству Рейтер главный стратег по валютным и иностранным облигациям в SMBC Nikko Securities Макото Нодзи (Makoto Noji).
Позднее во вторник на динамику торгов также могут повлиять макроэкономические данные из США и еврозоны. Так, аналитики прогнозируют ускорение годовой инфляции в США в сентябре до 1,4% с 1,3% в августе.
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