В Нацбанке не решили, зачем украинцам электронная гривна

Об этом рассказал замглавы НБУ Алексей Шабан в интервью FinClub.

«Мы пока ищем необходимую идею для этого проекта. В проведенном пилоте э-гривна стала альтернативой для розничных расчетов физлиц. Первые вопросы, которые возникают: «Как она будет конкурировать с картой? Почему рядовой украинец начнет пользоваться э-гривной, а не привычной картой или наличными?». Мы пока ищем ответы на эти вопросы», - пояснил Алексей Шабан.

Чиновник отметил, что аналогичные дискуссии идут и в других странах.

«Самую большую активность в этом плане, как обычно, проявляет Китай. Кто-то смотрит на электронную валюту как на инструмент для крупных корпоративных платежей, кто-то - как на средство для трансграничных платежей, кто-то - как на «вертолетные» деньги. Швеция и Уругвай пытаются работать с ними в рознице», - рассказал о международном опыте Алексей Шабан.

В Нацбанке сейчас пытаются определить, какие проблемы может решить э-гривна.

«Ведь любой продукт должен идти от потребности клиента. Мы смотрим, где этот инструмент можно применить. Я переориентировал нашу команду на то, чтобы найти «боли», которые будут решаться этим инструментом. Если они решаются круче всего именно э-гривной, то она «взлетит», - пояснил Алексей Шабан.

Как сообщал FinClub, Национальный банк не хочет отставать от ведущих центробанков, поэтому провел собственное исследование возможности выпуска цифровой национальной валюты. Массовый переход украинцев на использование е-гривны вместо платежных карт может лишить банки части гривневой ликвидности и комиссионного дохода, а Нацбанку - усложнит монетарную политику, поэтому регулятор не хочет спешить с внедрением цифровой наличности.