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Интервенции НБУ по продаже валюты на межбанке 5-9 октября из-за уменьшения спроса составляли всего 8,7 млн долларов
16:19 12.10.2020 |
Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Нацбанка.
Отмечается, что 0,5 млн долларов НБУ продал в ходе интервенций по лучшей цене продажи иностранной валюты (Matching), 8,2 млн долларов - по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).
В то же время Нацбанк четвертую неделю подряд не проводил интервенции по покупке валюты.
Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,509 млрд долларов и продал на 3,583 млрд долларов. С начала 2020 года чистое покупка валюты НБУ составила 926,3 млн долларов.
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