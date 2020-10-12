Справочный курс гривны 12 октября понижен на 2,74 коп до 28,2374 грн/$1

|Показатель
|09.10.2020
|12.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2100
|28.2374
|0.097
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12:27 12.10.2020 |
Национальный банк 12 октября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.74 коп. до 28.2374 UAH/USD.
|Показатель
|09.10.2020
|12.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2100
|28.2374
|0.097
Данные: НБУ
|
|
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