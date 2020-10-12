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Microsoft выводит «копипаст» на новый уровень. Обмениваться контентом между Windows 10 и Android станет намного проще
12:21 12.10.2020 |
Компания Microsoft работает над новой функцией в своей флагманском приложении клавиатуры SwiftKey, которая может изменить способ копирования и вставки контента в Windows 10.
С релизом осеннего обновления 2018 года (October 2018 Update), Microsoft добавила функцию Cloud Clipboard (облачный буфер обмена) в Windows 10. Она предлагает историю ранее скопированных текста и изображений, а также позволяет закреплять наиболее часто используемый контент, с синхронизацией между устройствами. Скопированный текст, изображения и под HTML в буферной истории доступны для всех устройств Windows, подключённых к аккаунту Microsoft.
После двух лет ожидания аналогичная функциональность также придёт на смартфоны с установленной клавиатурой SwiftKey. В бета-версии SwiftKey для Android производитель тестирует новую опцию под названием Sync clipboard history to the cloud (синхронизация буферной истории с облаком).
С запуском этой функции в SwiftKey, пользователь сможет, например, скопировать предложение на смартфоне Android и получить к нему доступ в истории буфера на Windows 10. Аналогично можно будет получить доступ к истории буфера с ПК на устройстве Android.
Отметим, что в приложении Your Phone (Ваш телефон) для операционной системы Windows 10 уже реализован буфер обмена контентом между устройствами, но пока эта функция доступна только для избранных смартфонов Samsung. Количество установок SwiftKey для Android на данный момент превышает 500 миллионов.
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