Доллар 12 октября колеблется к евро и иене

Курс доллара в понедельник утром немного растет к евро и опускается к иене в надежде на принятие нового пакета поддержки экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.35 EEST курс евро к доллару снижался до 1,1822 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1824 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 105,46 иены со 105,59 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 9305 пункта.

В понедельник объем торгов на валютном рынке несколько снижен, поскольку биржи США будут закрыты в связи с национальным праздником - Днем Колумба.

Инвесторы оценивают перспективы принятия нового пакета поддержки экономики США. Стороны пока не пришли к компромиссу. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси требует 2,4 триллиона на поддержку экономики, а администрация готова была дать не более 1,6 триллиона долларов. На прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами прекращаются до выборов. Однако позже Трамп одобрил скорректированный пакет поддержки экономики. По сообщениям СМИ, его размер вырос до 1,8 триллиона долларов.

Участники торгов также оценивают возможные результаты президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября. Действующий президент Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с демократом Джо Байденом. Инвесторы склоняются к победе Байдена. По их мнению, это гарантирует более широкий пакет поддержки экономики США.

При этом валютный менеджер Mitsubishi Trust Bank Юсукэ Окада (Yusuke Okada) предупреждает, что ближе к ноябрю политическая неопределенность может отразиться на рынках. "Похоже, рынки учитывают только хорошие новости", - сказал аналитик агентству Рейтер.