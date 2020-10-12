Золото 12 октября дорожает на неопределенности с экономическими стимулами в США

Золото дорожает в понедельник утром на неопределенности с дальнейшими мерами стимулирования экономики США и президентскими выборами в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.23 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,44%, или на 8,45 доллара, до 1934,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,64% - до 25,52 доллара за унцию.

В понедельник трейдеры оценивают перспективы стимулирования экономики США. На прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что переговоры с демократами о стимулировании экономики прекращаются до выборов. Вместе с тем позже Трамп одобрил скорректированный пакет поддержки экономики. По сообщениям СМИ, его размер вырос до 1,8 триллиона долларов.

Неопределенность перед президентскими выборами 3 ноября также оказывает поддержку золоту, которое традиционно считается надежным активом. Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом. В ряде штатов уже началось досрочное голосование.

"После выборов очень быстро появится пакет стимулов", - предполагает рыночный стратег Axi Corp Стивен Иннес (Stephen Innes), которого цитирует Рейтер.