Регулятор Великобритании запретил продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам

Британское Управление по финансовому надзору (FCA) запретило продажу деривативов и биржевых нот (ETN) на базе криптовалют розничным трейдерам.

FCA считает, что эти продукты не подходят для розничных инвесторов по ряду причин. Среди них регулятор перечислил недостаточное понимание криптоактивов инвесторами и волатильность цифровых валют. В связи с этим розничные трейдеры не могут в полной мере оценить риски, сопряженные с подобными продуктами, убеждены в FCA.

По оценкам регулятора, запрет поможет снизить ущерб для розничных инвесторов на сумму от 19 млн до 101 млн фунтов в год.

Новые правила касаются:

* компаний, выпускающих криптодеривативы;

* их поставщиков, включая брокеров, инвестиционные платформы и финансовых консультантов;

* фирм, продвигающих такие продукты;

* операторов торговых платформ;

* розничных потребителей и потребительских организаций.

Запрет вступает в силу с 6 января 2021 года.

Напомним, с инициативой запретить розничным инвесторам продажу криптовалютных деривативов FCA выступало еще в 2018 году.



