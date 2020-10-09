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Регулятор Великобритании запретил продажу криптовалютных деривативов розничным инвесторам
Британское Управление по финансовому надзору (FCA) запретило продажу деривативов и биржевых нот (ETN) на базе криптовалют розничным трейдерам.
FCA считает, что эти продукты не подходят для розничных инвесторов по ряду причин. Среди них регулятор перечислил недостаточное понимание криптоактивов инвесторами и волатильность цифровых валют. В связи с этим розничные трейдеры не могут в полной мере оценить риски, сопряженные с подобными продуктами, убеждены в FCA.
По оценкам регулятора, запрет поможет снизить ущерб для розничных инвесторов на сумму от 19 млн до 101 млн фунтов в год.
Новые правила касаются:
* компаний, выпускающих криптодеривативы;
* их поставщиков, включая брокеров, инвестиционные платформы и финансовых консультантов;
* фирм, продвигающих такие продукты;
* операторов торговых платформ;
* розничных потребителей и потребительских организаций.
Запрет вступает в силу с 6 января 2021 года.
Напомним, с инициативой запретить розничным инвесторам продажу криптовалютных деривативов FCA выступало еще в 2018 году.
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