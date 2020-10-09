Минфин США приступил к изучению возможностей цифровых валют и блокчейна

Казначейство США параллельно с ФРС ведет исследования в области применения цифрового доллара. Об этом заявил заместитель министра финансов Джастин Музинич в ходе онлайн-семинара, посвященного будущему экономики.

Музинич объяснил возникший интерес к национальным цифровым валютам (CBDC) в возможностях их использования для обхода санкций и существующих механизмов, таких как борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма.

«Технология распределенного реестра способна повысить эффективность и сократить затраты. Важно, чтобы правительство поощряло инновации, а не боялось их», - подчеркнул чиновник.

Замминистра финансов отметил, что внедрение CBDC может повлечь за собой резкое изменение денежной массы или финансовые сбои, если хакерам удастся получить доступ к ее эмиссии.

Дестабилизация ситуации, по его мнению, может произойти и в случае изменения корзины резервных валют или перехода стейблкоинов от модели полного к частичному резервированию.