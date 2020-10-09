Справочный курс гривны 9 октября повышен на 7,65 коп до 28,2100 грн/$1

|Показатель
|08.10.2020
|09.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2865
|28.2100
|0.271
Данные: НБУ
Топливно-энергетический комплекс
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12:29 09.10.2020 |
Национальный банк 8 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.65 коп. до 28.2100 UAH/USD.
|Показатель
|08.10.2020
|09.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.2865
|28.2100
|0.271
Данные: НБУ
|
|
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