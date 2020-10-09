Финансовые новости
- |
- 09.10.20
- |
- 13:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 09.10.20
11:05 09.10.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|9 сентября
|38164.5
|10 сентября
|37814.3
|11 сентября
|51392.6
|14 сентября
|60211.6
|15 сентября
|61971.4
|16 сентября
|61730.6
|17 сентября
|62670.4
|18 сентября
|63624.0
|21 сентября
|58431.7
|22 сентября
|62390.6
|23 сентября
|57465.2
|24 сентября
|60035.6
|25 сентября
|57659.9
|28 сентября
|59889.6
|29 сентября
|54624.9
|30 сентября
|51670.5
|1 октября
|52022.7
|2 октября
|45647.6
|5 октября
|42686.1
|6 октября
|44807.4
|7 октября
|43090.1
|8 октября
|33852.7
|9 октября
|34571.2
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 9 октября - 28,2836 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реальное право на виртуальную квартиру. Что за реформу задумали для строителей
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать кашлять: Почему власть отказалась от создания нового антиковидного фонда
|Деньги после дел: главный итог саммита в Брюсселе
|Крючок для Зеленского. Почему не стоит недооценивать «пленки Тищенко» от Гео Лероса
|Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Реальное право на виртуальную квартиру. Что за реформу задумали для строителей
|Минфин США приступил к изучению возможностей цифровых валют и блокчейна
|Справочный курс гривны 9 октября повышен на 7,65 коп до 28,2100 грн/$1
|Совет ЕБРР избрал нового президента банка
|Фондовые биржи АТР 9 октября закрылись преимущественно ростом
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.10.20
Это интересно
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины
|Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
|SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался
|Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем
|SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали
|Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира