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"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 09.10.2020
11:07 09.10.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 9 октября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|28,1976
|Укрстройинвестбанк
|28,2500
|Креди Агриколь
|28,1700
|Земельный капитал
|28,2773
|Форвард банк
|28,1500
|Банк Сич
|28,3000
|Укрэксимбанк
|28,1500
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3000
|Ощадбанк
|28,1500
|Правекс
|28,3000
|Коминвестбанк
|28,1500
|Форвард банк
|28,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,1500
|Окси банк
|28,3400
|Банк Сич
|28,1500
|OTP Bank
|28,3500
|Укрстройинвестбанк
|28,1000
|Коминвестбанк
|28,3500
|ТАСкомбанк
|28,1000
|Креди Агриколь
|28,3500
|Приватбанк
|28,1000
|ТАСкомбанк
|28,4000
|Правекс
|28,1000
|Укрэксимбанк
|28,4000
|Альфа-банк
|28,1000
|Приватбанк
|28,4091
|Аккордрбанк
|28,1000
|Украинский Капитал
|28,5000
|OTP Bank
|28,1000
|Ощадбанк
|28,5300
|Окси банк
|28,0700
|Аккордрбанк
|28,5500
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,7000
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Земельный капитал
|33,0871
|Укрстройинвестбанк
|33,1500
|Креди Агриколь
|33,0200
|Банк инвестиций и сбережений
|33,2500
|Коминвестбанк
|33,0000
|OTP Bank
|33,3000
|OTP Bank
|33,0000
|Аккордрбанк
|33,3000
|Укрэксимбанк
|32,9500
|Коминвестбанк
|33,3000
|Банк инвестиций и сбережений
|32,9500
|Правекс
|33,3000
|Банк Сич
|32,9500
|Земельный капитал
|33,3135
|Форвард банк
|32,9000
|Форвард банк
|33,3300
|Приватбанк
|32,9000
|Креди Агриколь
|33,3700
|Окси банк
|32,9000
|Окси банк
|33,3800
|Аккордрбанк
|32,9000
|Банк Сич
|33,4000
|Правекс
|32,8500
|Приватбанк
|33,4448
|Укрстройинвестбанк
|32,8000
|Ощадбанк
|33,5000
|ТАСкомбанк
|32,7500
|Украинский Капитал
|33,5000
|Ощадбанк
|32,7500
|ТАСкомбанк
|33,6000
|Альфа-банк
|32,7000
|Укрэксимбанк
|33,6000
|Украинский Капитал
|31,5000
|Альфа-банк
|33,7000
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