Финансовые новости
- |
- 09.10.20
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курс доллара к мировым валютам 8 октября снижается на усилении рисковых настроений
08:46 09.10.2020 |
Доллар дешевеет к основным мировым валютам в пятницу утром, инвесторы больше склонны к риску на ожиданиях поддержки экономики США, что негативно отражается на традиционно более надежном долларе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.19 EET курс евро к доллару рос до 1,1778 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1758 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 105,86 иены со 106,01 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 93,46 пункта.
Уверенность рынков по поводу принятия пакета поддержки экономики США растет, что усиливает рисковые настроения рынков. В результате фондовые индексы Азии в целом поднимаются, а более безопасный доллар - дешевеет.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей. Президент также призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в свою очередь сообщила, что демократы не отказываются от продолжения переговоров с республиканцами по мерам стимулирования экономики, о выходе из которых ранее объявлял президент Дональд Трамп.
"Неопределенности больше вокруг того, случится ли это (принятие пакета стимулирования - ред.) до выборов и насколько большим он (пакет помощи - ред.) будет. У инвесторов растет уверенность в том, что (кандидат от демократов Джо - ред.) Байден одержит победу на президентских выборах", - комментирует ситуацию агентству Рейтер старший рыночный стратег National Australia Bank в Сиднее Родриго Катриль (Rodrigo Catril).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Реальное право на виртуальную квартиру. Что за реформу задумали для строителей
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать кашлять: Почему власть отказалась от создания нового антиковидного фонда
|Деньги после дел: главный итог саммита в Брюсселе
|Крючок для Зеленского. Почему не стоит недооценивать «пленки Тищенко» от Гео Лероса
|Антикоррупционных судей теперь взрывают там, где их не может быть
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Реальное право на виртуальную квартиру. Что за реформу задумали для строителей
|Минфин США приступил к изучению возможностей цифровых валют и блокчейна
|Справочный курс гривны 9 октября повышен на 7,65 коп до 28,2100 грн/$1
|Совет ЕБРР избрал нового президента банка
|Фондовые биржи АТР 9 октября закрылись преимущественно ростом
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.10.20
Это интересно
|Содержать электрокары и гибриды оказалось дешевле, чем обычные машины
|Власти США обвинили Google, Apple, Facebook и Amazon в монополизации рынка
|Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS
|SpaceX наконец вывела в космос ещё 60 спутников Starlink. Запуск трижды откладывался
|Microsoft передумала выпускать планшет Surface Neo с двумя экранами в ближайшем будущем
|SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали
|Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира