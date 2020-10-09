Курс доллара к мировым валютам 8 октября снижается на усилении рисковых настроений

Доллар дешевеет к основным мировым валютам в пятницу утром, инвесторы больше склонны к риску на ожиданиях поддержки экономики США, что негативно отражается на традиционно более надежном долларе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 EET курс евро к доллару рос до 1,1778 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1758 доллара за евро. Курс доллара к иене уменьшался до 105,86 иены со 106,01 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,15%, до 93,46 пункта.

Уверенность рынков по поводу принятия пакета поддержки экономики США растет, что усиливает рисковые настроения рынков. В результате фондовые индексы Азии в целом поднимаются, а более безопасный доллар - дешевеет.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил, что прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей. Президент также призвал конгресс принять закон о расширении госпомощи для работников авиакомпаний и малого бизнеса. Трамп также сказал, что готов санкционировать еще один раунд выплат для граждан в размере 1200 долларов.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в свою очередь сообщила, что демократы не отказываются от продолжения переговоров с республиканцами по мерам стимулирования экономики, о выходе из которых ранее объявлял президент Дональд Трамп.

"Неопределенности больше вокруг того, случится ли это (принятие пакета стимулирования - ред.) до выборов и насколько большим он (пакет помощи - ред.) будет. У инвесторов растет уверенность в том, что (кандидат от демократов Джо - ред.) Байден одержит победу на президентских выборах", - комментирует ситуацию агентству Рейтер старший рыночный стратег National Australia Bank в Сиднее Родриго Катриль (Rodrigo Catril).