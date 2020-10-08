Справочный курс гривны 8 октября повышен на 3,81 коп до 28,2865 грн/$1

|Показатель
|07.10.2020
|06.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3246
|28.2865
|0.135
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12:48 08.10.2020 |
Национальный банк 8 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 3.81 коп. до 28.2865 UAH/USD.
|Показатель
|07.10.2020
|06.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3246
|28.2865
|0.135
Данные: НБУ
|
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