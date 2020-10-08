Финансовые новости
- |
- 08.10.20
- |
- 15:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остаток средств на корсчетах банков 08.10.20
11:08 08.10.2020 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|4 сентября
|44963.3
|7 сентября
|51580.1
|8 сентября
|40184.3
|9 сентября
|38164.5
|10 сентября
|37814.3
|11 сентября
|51392.6
|14 сентября
|60211.6
|15 сентября
|61971.4
|16 сентября
|61730.6
|17 сентября
|62670.4
|18 сентября
|63624.0
|21 сентября
|58431.7
|22 сентября
|62390.6
|23 сентября
|57465.2
|24 сентября
|60035.6
|25 сентября
|57659.9
|28 сентября
|59889.6
|29 сентября
|54624.9
|30 сентября
|51670.5
|1 октября
|52022.7
|2 октября
|45647.6
|5 октября
|42686.1
|6 октября
|44807.4
|7 октября
|43090.1
|8 октября
|33852.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 8 октября - 28,3240 грн
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Пленки Лероса: Почему Ермак с Тищенко останутся «в законе»
ТОП-НОВОСТИ
|Новая СДПУ(о) для нового Кучмы. Какое будущее готовит Коломойский для Зеленского при помощи «За майбутнє»
|Великобритания и Украина договорились о производстве ракетных катеров для ВСУ
|Забыть все, кроме коррупции: как Зеленский выдавил победу из саммита Украина-ЕС
|Наша ГТС, их псевдовакцина и «Автономный регион Донбасс». Зачем Медведчук слетал в Москву
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар 8 октября стабилен к мировым валютам в ожидании статистики из США
|В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1440 долл. США/кв. м
|Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в сентябре 2020 года составила 30170 грн./кв.м. (±2,2%)
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 07.10.20
|Справочный курс гривны 8 октября повышен на 3,81 коп до 28,2865 грн/$1
|Фондовые биржи АТР 8 октября закрылись в основном ростом на оптимизме из США
|МВФ призывает соблюдать принципы управления Нацбанком Украины в вопросах ответственности правления
Это интересно
|SEC подала в суд на Джона Макафи. Его уже арестовали
|Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
|Mercedes-Benz прекратил сотрудничество с заводом ГАЗ из-за санкций
|Microsoft исполнила мечту миллионов пользователей Windows 10. Bing можно отключить навсегда, вместе с рекламой в поиске
|Toyota разработает грузовик на топливных элементах для Северной Америки
|Volvo готовит маленький кроссовер XC20. Его построят на платформе Geely
|Составлен рейтинг худших и лучших шин для кроссоверов