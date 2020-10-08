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АНАЛИТИКА

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 08.10.2020

10:49 08.10.2020 |

Финансы

Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 8 октября 2020


Доллар США (USD для платежных карт)
Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Банк инвестиций и сбережений 28,3300 Правекс 28,3500
Правекс 28,2800 Земельный капитал 28,3704
Земельный капитал 28,2797 OTP Bank 28,4000
Банк Сич 28,2500 Банк Сич 28,4000
Укрэксимбанк 28,2200 Укрстройинвестбанк 28,4000
Укрстройинвестбанк 28,2000 Пивденный 28,4300
Ощадбанк 28,2000 Окси банк 28,4400
Окси банк 28,2000 Укрэксимбанк 28,4700
Приватбанк 28,1500 Приватбанк 28,4900
Альфа-банк 28,1500 ТАСкомбанк 28,5000
OTP Bank 28,1500 Украинский Капитал 28,5000
ТАСкомбанк 28,1000 Банк инвестиций и сбережений 28,5500
Пивденный 28,0300 Ощадбанк 28,5800
Украинский Капитал 27,0000 Альфа-банк 28,7500

ЕВРО (EUR для платежных карт)

Покупка Продажа
Банк Курс Банк Курс
Банк инвестиций и сбережений 33,2200 OTP Bank 33,4000
Земельный капитал 33,1608 Банк Сич 33,4000
Банк Сич 33,1500 Укрстройинвестбанк 33,4000
Укрэксимбанк 33,0500 Окси банк 33,4400
Укрстройинвестбанк 33,0000 Земельный капитал 33,4459
Приватбанк 33,0000 Правекс 33,4500
Пивденный 33,0000 Пивденный 33,5000
Окси банк 33,0000 Украинский Капитал 33,5000
OTP Bank 33,0000 Банк инвестиций и сбережений 33,5500
Альфа-банк 32,9000 Ощадбанк 33,5500
Правекс 32,8500 Приватбанк 33,5570
ТАСкомбанк 32,8000 ТАСкомбанк 33,7500
Ощадбанк 32,7500 Укрэксимбанк 33,7500
Украинский Капитал 31,5000 Альфа-банк 33,9000


 

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11:06 Украинский индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 07.10.2020

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15:28 Мировые цены на нефть 8 октября растут на опасениях вокруг предложения сырья

13:33 В сентябре средняя стоимость представленных к продаже 1-4-комнатных квартир в Киеве отмечена на уровне 1440 долл. США/кв. м

13:20 Средняя стоимость квартир в новостройках Киева, в сентябре 2020 года составила 30170 грн./кв.м. (±2,2%)

12:45 Автогаз продолжает дорожать в рознице 8 октября

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