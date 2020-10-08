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Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 08.10.2020
10:49 08.10.2020 |
Курсы валют по карточным операциям украинских банков на 8 октября 2020
Доллар США (USD для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|28,3300
|Правекс
|28,3500
|Правекс
|28,2800
|Земельный капитал
|28,3704
|Земельный капитал
|28,2797
|OTP Bank
|28,4000
|Банк Сич
|28,2500
|Банк Сич
|28,4000
|Укрэксимбанк
|28,2200
|Укрстройинвестбанк
|28,4000
|Укрстройинвестбанк
|28,2000
|Пивденный
|28,4300
|Ощадбанк
|28,2000
|Окси банк
|28,4400
|Окси банк
|28,2000
|Укрэксимбанк
|28,4700
|Приватбанк
|28,1500
|Приватбанк
|28,4900
|Альфа-банк
|28,1500
|ТАСкомбанк
|28,5000
|OTP Bank
|28,1500
|Украинский Капитал
|28,5000
|ТАСкомбанк
|28,1000
|Банк инвестиций и сбережений
|28,5500
|Пивденный
|28,0300
|Ощадбанк
|28,5800
|Украинский Капитал
|27,0000
|Альфа-банк
|28,7500
ЕВРО (EUR для платежных карт)
|Покупка
|Продажа
|Банк
|Курс
|Банк
|Курс
|Банк инвестиций и сбережений
|33,2200
|OTP Bank
|33,4000
|Земельный капитал
|33,1608
|Банк Сич
|33,4000
|Банк Сич
|33,1500
|Укрстройинвестбанк
|33,4000
|Укрэксимбанк
|33,0500
|Окси банк
|33,4400
|Укрстройинвестбанк
|33,0000
|Земельный капитал
|33,4459
|Приватбанк
|33,0000
|Правекс
|33,4500
|Пивденный
|33,0000
|Пивденный
|33,5000
|Окси банк
|33,0000
|Украинский Капитал
|33,5000
|OTP Bank
|33,0000
|Банк инвестиций и сбережений
|33,5500
|Альфа-банк
|32,9000
|Ощадбанк
|33,5500
|Правекс
|32,8500
|Приватбанк
|33,5570
|ТАСкомбанк
|32,8000
|ТАСкомбанк
|33,7500
|Ощадбанк
|32,7500
|Укрэксимбанк
|33,7500
|Украинский Капитал
|31,5000
|Альфа-банк
|33,9000
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