Золото слабо дорожает 8 октября на ожиданиях по стимулированию экономики США

Стоимость золота несколько поднимается, оставаясь ниже 1900 долларов за унцию, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг стимулирования экономики США и президентских выборов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.03 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,11% - или на 2,05 доллара, до 1892,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,5% - до 24,015 доллара за унцию.

Стоимость золота слабо меняется на утренних торгах, рынки продолжают следить за новостями из США, где проходит предвыборная гонка. Президентские выборы в стране пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Действующий президент США Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

При этом рынки оценивают перспективы по стимулированию экономики США. Ранее Трамп заявил, что до выборов прекращает переговоры о стимулировании с демократами в палате представителей из-за разногласий по объему поддержки. Рынки прогнозируют, что стимулирование может быть одобрено после выборов.

Инвесторы теперь ожидают статистику по США. Позднее станут известны данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 3 октября. Аналитики ожидают снижение показателя на 17 тысяч, до 820 тысяч заявок. Статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительны котировки золота.