Доллар 8 октября незначительно колеблется к евро и иене

Доллар стабилен к иене и умеренно дешевеет к евро в четверг утром, - рынки оценивают перспективы нового пакета стимулирования экономики США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 EEST курс евро к доллару рос до 1,1774 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,176 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 105,94 иены со 105,96 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 93,56 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг очередного пакета стимулирования экономики США. В среду президент страны Дональд Трамп заявил, что до выборов прекращает переговоры о стимулировании экономики с демократами в палате представителей из-за разногласий по объему поддержки.

Вместе с этим Трамп сказал, что готов подписать относительно менее крупные пакеты поддержки авиационной отрасли и малого бизнеса, если они будут одобрены. Эксперты считают, что общий пакет стимулирования может быть принят после выборов.

"Возможно, рынок более расслаблен из-за ситуации со стимулированием. Мы можем не получить... стимулирование до выборов, но если опросы верны и мы увидим победу демократов, то мы, возможно, получим... стимулирование в конце этого или начале следующего года", - цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Bank of Singapore Сим Мо Сёна (Sim Moh Siong).

Выборы в США пройдут 3 ноября. Действующий президент Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с демократом Джо Байденом.