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Китай задействовал цифровой юань в сделках на $162 млн
Народный банк Китая провел испытания национальной цифровой валюты (CBDC) в пилотных транзакциях объемом 1,1 млрд юаней (~$162 млн). Эти данные сообщает South China Morning Post.
По словам заместителя главы Народного Банка Китая (НБК) Фаня И Фэя, с начала тестирования платежная система на основе цифрового юаня (DCEP) обработала 3,13 млн транзакций.
Фань подтвердил информацию о запуске пилотных программ в ряде крупных городов, включая Шэньчжэнь и Сюнъань, отметив «позитивный прогресс». Он также сообщил о планах использовать цифровой юань на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.
Замглавы НБК заявил, что к текущему моменту регулятор протестировал 6700 различных сценариев использования нового платежного средства, включая оплату счетов, транспорта и госуслуг.
Для платежей при помощи CBDC используются штрихкод, технологии распознавания лиц и бесконтактных транзакций.
«НБК рассматривает цифровой юань как финансовую инфраструктуру будущего», - отметил Фань.
Чиновник привел данные, согласно которым в рамках пилотных транзакций создано более 113 300 персональных и около 8800 корпоративных цифровых кошельков.
Напомним, Китай намерен обойти другие страны и первым выпустить CBDC, в том числе чтобы потеснить доллар на мировой арене.
Успехи Китая активизировали усилия ЕЦБ по выпуску цифрового евро. ФРС расширила исследования в области цифровой валюты. Банк Японии создал рабочую группу для изучения цифровых валют центробанков
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