Китай задействовал цифровой юань в сделках на $162 млн

Народный банк Китая провел испытания национальной цифровой валюты (CBDC) в пилотных транзакциях объемом 1,1 млрд юаней (~$162 млн). Эти данные сообщает South China Morning Post.

По словам заместителя главы Народного Банка Китая (НБК) Фаня И Фэя, с начала тестирования платежная система на основе цифрового юаня (DCEP) обработала 3,13 млн транзакций.

Фань подтвердил информацию о запуске пилотных программ в ряде крупных городов, включая Шэньчжэнь и Сюнъань, отметив «позитивный прогресс». Он также сообщил о планах использовать цифровой юань на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Замглавы НБК заявил, что к текущему моменту регулятор протестировал 6700 различных сценариев использования нового платежного средства, включая оплату счетов, транспорта и госуслуг.

Для платежей при помощи CBDC используются штрихкод, технологии распознавания лиц и бесконтактных транзакций.

«НБК рассматривает цифровой юань как финансовую инфраструктуру будущего», - отметил Фань.

Чиновник привел данные, согласно которым в рамках пилотных транзакций создано более 113 300 персональных и около 8800 корпоративных цифровых кошельков.

Напомним, Китай намерен обойти другие страны и первым выпустить CBDC, в том числе чтобы потеснить доллар на мировой арене.

Успехи Китая активизировали усилия ЕЦБ по выпуску цифрового евро. ФРС расширила исследования в области цифровой валюты. Банк Японии создал рабочую группу для изучения цифровых валют центробанков