Отчет: в 2020 году закрылось 75 криптовалютных бирж

В 2020 году 75 криптовалютных платформ перестали существовать - этот показатель на 56% выше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные исследования аналитической платформы Cryptowisser.

Аналитики отмечают, что в основном в список вошли централизованные площадки.

Одной из главных причин закрытия криптовалютных бирж исследователи называют возросшую конкуренцию. Все больше инвесторов обращают свое внимание на DEX и биржи деривативов, утверждают в Cryptowisser.

Другая важная причина «смерти» криптовалютных платформ - усиливающееся регулирование отрасли со стороны государственных властей.

Также многие биржи закрылись в результате взлома или скама.

«Чтобы новая централизованная биржа процветала, она, вероятно, должна иметь какое-то уникальное преимущество, которого нет сегодня на рынке», - подытожили в Cryptowisser.

Напомним, объемы торгов на криптовалютных биржах в сентябре превысили $169 млрд.



