Справочный курс гривны 7 октября повышен на 5,57 коп до 28,3246 грн/$1

|Показатель
|06.10.2020
|07.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3803
|28.3246
|0.196
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12:23 07.10.2020 |
Национальный банк 7 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.57 коп. до 28.3246 UAH/USD.
|Показатель
|06.10.2020
|07.10.2020
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|28.3803
|28.3246
|0.196
Данные: НБУ
|
|
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